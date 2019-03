L’ACALI Associazione Culturale Amici dei Licei Ingauni organizza venerdì 5 aprile alle 20:45 presso il Liceo “Giordano Bruno” la conferenza “Vaccinazioni: comprendere per non sbagliare”. Interverranno il dottor Elio Castagnola, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Ospedale Gaslini di Genova, e la dottoressa Virna Frumento del dipartimento Prevenzione dell’ASL 2. Alla presentazione da parte dei relatori si accompagnerà la possibilità da parte del pubblico di porre domande riguardo personali dubbi, perplessità e curiosità.

L’associazione, fondata nel 1997 e rinnovatasi quest’anno dopo un periodo di inattività, riunisce docenti ed ex alunni dell’istituto ingauno al fine di promuovere incontri, seminari e altre iniziative culturali rivolte sia agli studenti del liceo sia a tutti gli abitanti del comprensorio. “Tramandare alle giovani generazioni di studenti non solo le nostre conoscenze ma anche le esperienze lavorative vissute può essere oggi di grande aiuto per il loro orientamento verso le scelte future, specialmente in un contesto sociale come quello odierno in cui sempre più incertezza grava su coloro che intraprendono il cammino nel mondo accademico e del lavoro”, scrive nel Manifesto dell’associazione il presidente Nicola Basso.

L’ACALI già collabora attivamente con altre realtà culturali del territorio ingauno, quali la compagnia teatrale Kronoteatro e la Delegazione FAI Giovani Albenga – Alassio, al fine di creare una rete virtuosa per la promozione culturale a livello locale.