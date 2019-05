Conferenza “Serenella Sossi e gli artisti di riviera: una storia che continua”

Inaugurata il 3 maggio, la mostra personale di pittura e scultura “Prospettive verticali” di Serenella Sossi alla galleria Artender di Alassio ha in calendario un prestigioso appuntamento martedì 14 maggio alle ore 19 con la conferenza della professoressa Maria Teresa Verda Scajola dal titolo “Serenella Sossi e gli artisti di riviera: una storia che continua”.

La già molto apprezzata mostra ha preso il via con la brillante introduzione della curatrice Francesca Bogliolo. Il riuscito allestimento si sviluppa nell’articolato spazio espositivo della luminosa galleria in riva al mare della nota località turistica della Riviera Ligure, che ha dato la possibilità di mettere in evidenza alcune differenti tematiche ricorrenti nelle realizzazioni dell’eclettica artista.

Come l’intrigante installazione di “Fiammiferi” arricchita in questa versione dalla serie di lavori su carta; dipinti che sembrano agganciarsi al cielo, esaltando il concetto delle “prospettive verticali”; lune, orizzonti, sirene, un accenno all’Egitto: realizzazioni sia scultoree che pittoriche che sembrano dialogare tra loro.

Martedì 21 maggio alle ore 19 ci sarà la seconda visita guidata della mostra a cura dell’artista e con letture inerenti ad alcune delle opere esposte.