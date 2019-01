Conferenza “Pagine di storia dell’emigrazione in Valbormida”

L’Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” con il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte presenta “Pagine di storia dell’emigrazione in Valbormida”, mostra fotografica e multimediale sull’avventura dei migranti del comprensorio bormidese.

Giovedì 31 gennaio con inizio alle ore 16:30 nella Sala “De Mari” del Palazzo di Città di Cairo Montenotte l’Istituto “Patetta” organizza un convegno dall’omonimo titolo sul tema dell’emigrazione.

Sono previsti gli interventi di Furio Ciciliot (presidente della Società Savonese di Storia Patria), Stefano Mallarini (storico dell’emigrazione e membro della stessa SSSP), Alberto Saroldi (membro eminente del Museo del Vetro di Altare, responsabile del Comitato per il gemellaggio Altare – San Carlos e autore di numerose pubblicazioni sulla storia dei vetrai altaresi in Sudamerica) e Francesco Surdich (per oltre quarant’anni docente e presiede emerito della Facoltà di Storia e Letteratura dell’Università degli Studi di Genova e autorità riconosciuta in campo internazionale sul tema della storia dell’emigrazione).