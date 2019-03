Conferenza “La nave romana di Albenga. Nascita e sviluppi dell’archeologia subacquea”

Domenica 17 marzo alle ore 17 presso il Fortino Genovese di piazza Europa, che ospita il Centro Multimediale “Riserva Isola Gallinara”, verrà presentato l’elaborato di tesi “La nave romana di Albenga. Nascita e sviluppi dell’archeologia subacquea”, iniziativa organizzata dal Gruppo FAI Giovani della Delegazione di Albenga – Alassio in collaborazione con la Fondazione “Gian Maria Oddi” e l’esperta Emilia De Palo.

L’idea di tale tesi di laurea è nata da una forte passione personale di De Palo per l’archeologia e la subacquea. L’elaborato è un insieme di materiali ricercati in particolare presso l’archivio del Museo Navale Romano di Albenga, sede della sezione ingauna dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Programma

ore 17 accoglienza

ore 17:15 introduzione: il Fortino Genovese e l’idea del Centro Multimediale “Riserva Isola Gallinara” a cura di Roberta Bani

ore 17:30 presentazione “La nave romana di Albenga. Nascita e sviluppi dell’archeologia subacquea” a cura di Emilia De Palo

ore 18:30 visita al Centro Multimediale “Riserva Isola Gallinara” a cura di FAI Giovani Albenga – Alassio

ore 19 aperitivo al Fortino

ore 19:45 saluti e propositi per il futuro a cura di FAI Giovani Albenga – Alassio

Numero massimo di partecipanti: 50 persone

Contributo: 8 € per i non iscritti FAI | 6 € per gli iscritti FAI

Durante l’evento sarà possibile iscriversi al FAI alla quota di benvenuto FAI Giovani di 15 € dai 18 ai 35 anni e rinnovare alla stessa quota

Informazioni:

FAI Giovani Albenga – Alassio

albenga@delegazionefai.fondoambiente.it