Conferenza “Il dibattito su papa Francesco nei media cartacei e digitali”

Per celebrare la festa di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, la Diocesi di Savona Noli offre un importante appuntamento promosso dall’Ufficio Comunicazioni sociali, da Il Letimbro e dall’Ufficio Stampa.

Sabato 26 gennaio dalle 10 alle 12:30 nella Sala Cappa del Centro Diocesano Pastorale “Città dei Papi” in via dei Mille 4 a Savona sarà ospite il vaticanista Luigi Accattoli. Il giornalista, dialogando con don Angelo Magnano, vicario generale diocesano con delega alle Comunicazioni sociali, e Marco Gervino, direttore de Il Letimbro e dell’Ufficio stampa diocesano, parlerà sul tema “Il dibattito su papa Francesco nei media cartacei e digitali”.

Dopo essere stato in gioventù condirettore di Ricerca, la rivista della Federazione Universitaria Cattolica Italiana, e de Il Regno, quindicinale bolognese di informazione religiosa, Accattoli inizia la sua carriera lavorando per Il Foglio di Bologna e Modena, giornale che esce per soli cinque mesi nel 1975.

Succesivamente è per lunghi anni vaticanista per i due principali quotidiani italiani: La Repubblica fin dalle origini della testata, nel 1976, e dal 1981 il Corriere della Sera con cui tuttora collabora. Ha scritto numerosi libri e saggi su argomenti religiosi e sulle figure dei papi Giovanni Paolo II e Francesco. Gestisce e cura un blog d’autore che porta il suo nome.

L’incontro è aperto a tutti e inserito nel calendario degli eventi di formazione continua per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti.