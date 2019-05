Giovedì 6 giugno alle ore 17 presso la Sala Congressi della “Città dei Papi” in via dei Mille 4 si terrà una conferenza su “Il contributo dell’aviazione alleata alla Resistenza”, promossa dall’Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Savona.

In particolare gli argomenti trattati riguarderanno le missioni organizzate dagli Alleati per sostenere la lotta partigiana, i mezzi utilizzati per i collegamenti e le imprese dei piloti che vi parteciparono.