Conferenza “Il Centa e le sue valli dalla romanità al Medioevo”

Dopo le lezioni tenute lo scorso anno dai professori Carlo Montanari e Diego Moreno dell’Università di Genova sul bacino del Centa nei suoi aspetti botanici sia archeologici sia attuali, il professor Moreno torna sabato 30 marzo alle ore 16:30 a Palazzo Peloso Cepolla, sede dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, sul tema dello studio dell’ambiente con la relazione “Variazioni storiche nell’ecologia delle risorse pastorali del bacino del Centa”.

Nella sua ormai lunga tradizione di ricerche pluridisciplinari l’istituto propone ai soci e all’ampio pubblico di persone interessate allo studio e alla tutela del nostro territorio la lezione del professor Moreno che dimostra come la ricerca su più campi apra affascinanti prospettive di studio e possa essere alla base di progetti attuali nella ecologia e nelle risorse ambientali.

Lo studio è stato realizzato utilizzando come fonte la memoria degli ultimi pastori transumanti. Opportunamente interrogata attraverso una raccolta di fonti orali proverà che assieme ai popolamenti vegetali anche quelli di animali “selvatici” dell’alto bacino del Centa hanno subito variazioni in età storica nella loro distribuzione spaziale, particolarmente evidenti durante l’ultimo secolo. Una strana storia di pastori e serpenti abbandona la sua dimensione apparentemente fiabesca per testimoniare gli effetti ambientali più complessivi dell’avvenuta variazione degli usi del suolo pastorale.