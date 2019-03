Conferenza “I MAS 500 in missione sul fronte russo nel 1942”

Sabato 9 marzo alle ore 16 nella Biblioteca Civica “Eugenio Montale” di Varazze, in piazza san Bartolomeo 3, si terrà una conferenza sulla storia dei velocissimi MAS Serie 500 costruiti da Baglietto a Varazze e successivamente in altri cantieri in Italia e all’estero.

Relatore della prima parte sarà Guido Benvenuto, figlio del sottotenente di vascello varazzino Aldo Benvenuto, storico comandante del MAS 528, che parlerà dei quattro MAS in missione nel 1942 sul lago di Ladoga, in Russia. La seconda parte sarà tenuta dall’ingegnere Giuliano Franceschi con la descrizione delle soluzioni tecniche più importanti dei MAS Baglietto.

L’evento è organizzato dall’Assessorato comunale alla Cultura in collaborazione con Varagine.it e l’Associazione Amici del Museo del Mare e sarà presentata dall’assessora Mariangela Calcagno.