Conferenza “Documentazione e politica: la Val Lerrone nel XII e XIII secolo”

Dopo la lezione tenuta sabato scorso da Marta Conventi sulle novità emerse recentemente negli scavi nel Centa, in particolare per le terme di età imperiale e la Chiesa San Clemente, il ciclo di conferenze dedicato al fiume Centa e al suo territorio e organizzato dall’Istituto di Studi Liguri continua sabato 9 marzo alle ore 16:30 a Palazzo Peloso Cepolla con la lezione che terrà il professor Primo Giovanni Embriaco dal titolo “Documentazione e politica: la Val Lerrone nel XII e XIII secolo”.

Si tratta ora del pieno Medioevo e di una delle quattro valli che concorrono a formare il bacino del Centa. Per i secoli dell’Alto Medioevo si deve infatti registrare per questi territori dell’entroterra di Albenga la quasi assoluta mancanza di testimonianze sia archeologiche sia artistiche sia soprattutto scritte. Sarà solo nei secoli dopo il Mille che i documenti aiuteranno a delinearne la situazione storico giurisdizionale.

Attraverso l’analisi di nuovi documenti scritti Embriaco chiarirà l’evolversi dei domini signorili sulla Val Lerrone, che risulta la più vicina e la più legata alla città: da qui i tentativi del Comune di Albenga di allargarvi la sua influenza sia per la posizione geografica della valle, tra centri abitati e vie di traffico, sia per l’appartenenza alla vita cittadina delle famiglie signorili che la controllavano, come del resto provano i castelli ancor oggi abitati che ne segnano il verde paesaggio.