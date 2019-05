Conferenza “Dinamiche relazionali del bullismo”

La Società per la Promozione della Salute – Delegazione Liguria, in collaborazione con la Casa di Cura “San Michele” di Albenga e patrocinata da FIDAPA Albenga e Comune di Albenga, organizza un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza presso l’Aula delle Conferenze della stessa casa di cura in via Pontelungo 79.

Sabato 4 maggio alle ore 9 presso la clinica avrà luogo una conferenza della dottoressa Elisa Zanelli, presidente della sezione regionale della Società Italiana di Psichiatria, e del professor Armando Caligaris, coordinatore dell’area motoria della Scuola Calcio Genoa C.F.C..

I relatori affronteranno le “Dinamiche relazionali del bullismo” come momento di riflessione e conoscenza nel mondo dell’adolescenza e dello sport.