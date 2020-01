Dopo il successo della Giornata dell’Osteoporosi con oltre 100 MOC gratuite realizzate dai suoi soci medici il Rotary Club di Albenga torna con due appuntamenti dedicati alla salute e alla prevenzione. L’attenzione dei volontari rotariani si sposta sulle malattie dell’apparato respiratorio con una serie di iniziative inquadrate nella Giornata del Respiro.

Giovedì 23 gennaio alle ore 15:30 all’Auditorium San Carlo la pneumologa Maria Federica Crotti terrà la conferenza “Conoscere e gestire la bronchite cronica ostruttiva. Dialogo medico – paziente”, patrocinata dal Comune e realizzata in collaborazione con l’Unitre, che permetterà di conoscere le patologie dell’apparato respiratorio attraverso un linguaggio divulgativo e gli interventi del pubblico.

Sabato 1 febbraio dalle 10 alle 18 alla Croce Bianca, in piazza Petrarca 17, si svolgerà la Giornata del Respiro, durante cui i cittadini maggiorenni potranno effettuare una spirometria tipo curva flusso – volume (si soffia in un boccaglio monouso) con la supervisione di specialisti pneumologi coadiuvati da internisti e medici ospedalieri. Il test non avrà la valenza di una prova di funzionalità respiratoria eseguita in ambiente ospedaliero ma potrà validamente contribuire ad uno screening di massa come indicatore predittivo di patologie respiratorie.

La Giornata del Respiro intende suscitare l’interesse e migliorare la conoscenza della popolazione sulle patologie polmonari croniche e i fattori di rischio ad esse correlati, come fumo di tabacco e inquinamento ambientale. L’iniziativa rientra nei service del Distretto Rotary 2032 ed è indetta dai Club di Albenga, Savona, Alassio e Imperia. Dopo la tappa di Albenga la Giornata sarà ripresa nei comuni coinvolti dai Rotary Club locali che partecipano al progetto.