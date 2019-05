Conferenza “Chi ha paura di un futuro sostenibile?”

Vogliamo imparare a guardare il mondo con gli occhi di chi ha trovato soluzioni semplici a problemi complessi e diventare custodi efficaci del nostro territorio. Abbiamo l’opportunità di confrontarci con Domenico Finiguerra per capire se quanto di buono ha fato lui lo possiamo realizzare anche noi.

Finiguerra è nato a Milano il 3 settembre 1971, diplomato in Comunicazioni Linguistiche all’ITSOS di Milano e laureato in Scienze Politiche all’Università Statale di Milano. Sindaco per dieci anni di Cassineta di Lugagnano, Comune del Parco del Ticino, rete nazionale dei Comuni Virtuosi, circuito turistico dei Borghi Più Belli d’Italia. Promotore e cofondatore del movimento Stop al Consumo di Territorio e del Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio. Consigliere comunale con una lista civica ad Abbiategrasso.

Per l’impegno civico ed ecologista premio Personaggio Ambiente 2011 dai principali quotidiani nazionali, Premio Ambiente 2012 dai City Angels di Milano, Premio Carli dal Valsusa Film Festval 2009. Autore dei libri “8 mq al secondo, salvare l’Italia dall’asfalto e dal cemento” e “Il suolo è dei nostri figli” (con Chiara Sasso) e dello spettacolo “Un Nuovo Mondo è Possibile” (con Luca Bassanese).

Un appuntamento a cui non puoi mancare giovedì 9 maggio alle ore 20:30 presso l’Agriturismo Il Colletto di Campochiesa di Albenga, in via Cavour 34. Condurrà il giornalista Luca Rebagliati.