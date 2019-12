Domenica 8 dicembre dalle 15:30 alle 19 alla Società di Mutuo Soccorso XXIV Aprile “Macchinisti e Fuochisti”, aderente all’ARCI, in via Giuseppe Verdi 14 a Savona le ARCI e ACLI provinciali, Genitori de La Nostra Famiglia e la SMS Circolo ARCI Cantagalletto organizzano l’iniziativa “Condividiamo la magia dei libri”.

L’evento consiste in laboratori di lettura per bambini, tombola, giochi e merenda per grandi e piccini. Ad ogni bambino che parteciperà sarà consegnato un piccolo ricordo della giornata trascorsa assieme.

La manifestazione è interamente offerta dalle associazioni organizzatrici.