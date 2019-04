Parte la terza edizione della Settimana Nazionale Vivaldiana Liguria, Piemonte – Lombardia – Veneto, che culminerà in un Vivaldi’s Tour 2019 che coinvolgerà anche Milano, Venezia e Amsterdam.

La Settimana Vivaldiana Nazionale, giunta alla terza edizione, è una manifestazione turistico culturale di rilevanza internazionale che si svolge annualmente a maggio in Italia ed Europa e ha come focus principale la valorizzazione del grande patrimonio artistico musicale legato alla figura del celebre musicista Antonio Vivaldi attraverso la pubblicazione di lavori di ricerca musicale e musicologica e l’organizzazione di conferenze, convegni, seminari e concerti.

Quest’anno, per la prima volta, il ricco calendario di eventi articolato su tutto il territorio nazionale prenderà il via da Alassio mercoledì 24 aprile con una serata di gala all’ex Chiesa Anglicana e un’intera giornata dedicata all’opera del grande maestro. Alle ore 17:30 sarà presentata la monografia “Tu es sacerdos in aeternum!” Antonio Vivaldi e la musica vocale sacra a Venezia tra XVII e XVIII secolo curata da Roberto Allegro e Vittoria Aicardi in collaborazione con il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano. Alle ore 21 si terrà il concerto “Vivaldi à Paris. Serenissime armonie per la corte di Francia”, omaggio veneziano allo splendore della Corte di Versailles (con il patrocinio del Consolato Generale di Francia a Milano).

L’iniziativa culturalmusicale diventa ancora più significativamente importante se si ricorda che la prima e anche, purtroppo unica, “settimana musicale” su Antonio Vivaldi fu realizzata nel lontano 1938 a Siena ad opera di grandi musicisti italiani del tempo quali Alfredo Casella e Gian Francesco Malipiero. La Settimana Vivaldiana Nazionale risulta inserita quale “manifestazione artistica di rilevanza nazionale” nella XVI edizione del Festival Cameristico Nazionale “I Concerti della Montagna e del Mare”.

Il festival nazionale ha ottenuto fin dalla prima edizione l’adesione del Presidente della Repubblica Italiana, ottenendo per dieci edizioni anche il premio di rappresentanza, il patrocinio del Senato, della Camera dei Deputati con l’assegnazione della Medaglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ottenendo per due edizioni il Premio del Ministero per i Beni ed Attività Culturali e Turismo (MIBACT). Per l’anno 2019 la Settimana Vivaldiana Nazionale ha inoltre ottenuto il Patrocinio del Consulat Général de France à Milan, del Patrocinio del Consolato Generale d’Olanda a Milano, del Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano, della Provincia di Pavia e della Camera di Commercio di Pavia.

L’edizione 2018 ha coinvolto il Regno Unito (Londra e Canterbury) con proficue sinergie e collaborazioni con la Camera di Commercio Italiana di Londra, l’ENIT e varie altre istituzioni culturali italiane nel Regno Unito. In quell’occasione sono stati realizzati due importanti concerti di gala a Canterbury, nella storica cornice della Conquest House.