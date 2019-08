Concerto tributo di Debora Tamagnini a Billie Holiday

Il Soleluna Village ospita il concerto di Debora Tamagnini dedicato a Billie Holiday nell’ambito della rassegna “Agosto Soleluna Live”, ideata dal patron Alex Minetti.

La cantante e vocal coach Debora Tamagnini, accompagnata al pianoforte da Michele Dotta, si esibirà in alcuni brani tratti dal suo primo disco jazz “Camellia”, tributo a Billie Holiday registrato a New York con musicisti di fama internazionale quali Antonio Ciacca, pianista e insegnante alla Juilliard School, che ha suonato con Steve Lacy, Joe Lovano e John Pattitucci, il sassofonista Andy Farber, già arrangiatore per Bob Dylan, Ray Charles e B.B. King, il contrabbassista Mike Karn, più volte turnista per Ray Charles, e il batterista Aaron Kimmel.

Il Soleluna è l’unica discoteca in Liguria, fra l’altro nel mese clou della stagione, a dare sistematicamente spazio ai live. Possibilità dalle ore 20 di cenare: ristorante con menù alla carta o pizzeria.