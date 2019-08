Concerto tributo ai Pink Floyd della band Outside The Wall

Al Soleluna Village si esibisce la band genovese Outside The Wall in concerto con il suo ormai storico tributo ai Pink Floyd, per la rassegna “Agosto Soleluna Live”, ideata dal patron Alex Minetti. Il Soleluna diventa così l’unica discoteca in Liguria nel mese clou della stagione estiva a dare sistematicamente spazio alle band e ai live.

In oltre due ore di concerto gli OTW riproporranno, “fedeli” alle escuzioni originali, i grandi successi dei Pink Floyd degli anni ’70, da “One of these days” a “Comfortably numb”, pescando le hit dagli album leggendari “The dark side of the moon”, Wish you were here”, “Animals” e naturalmente “The wall”, disco a cui la band dedicherà un’ampa selezione di canzoni, cadendo quest’anno i 40 anni dalla sua uscita nel 1979. Ma non solo: il gruppo rispolvererà anche cult songs dei Pink Floyd della loro fase iniziale sperimentale anni’60, come l’indimenticabile “Interstellar overdrive”.

Nati nel 2006 dal nucleo della band No Name, gli Ouside The Wall, dato il loro ampio seguito, suonano soltanto in teatri e piazze. A Genova hanno all’attivo show al Porto Antico, in piazza De Ferrari, a La Claque e nei teatri Carignano e Govi. Sono composti da Renato Pastorino (chitarra e voce), Elisabetta Rondanina (voce), Lorenzo Gazzano (tastiere), Fabio Cecchini (basso), Mauro Vigo (batteria) e lo storico sassofonista dei Delirium Martin Grice, che dal 2012 ha “sposato” questo progetto e messo a disposizione del gruppo la sua preziosa e vasta esperienza internazionale.

Dalle ore 20 possibilità di cenare: ristorante con menù alla carta o pizzeria.