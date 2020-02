Concerto “Soirée Rossini” a Carcare

Dopo il successo di pubblico delle quattro precedenti edizioni, anche quest’anno l’Associazione Musicale Rossini, in collaborazione con l’Associazione Oratorio Santa Rosa e grazie al generoso contributo degli Amici dell’Alta Valle Bormida, proporrà, al Teatro Santa Rosa di Carcare, una breve rassegna concertistica articolata in due appuntamenti.

Il primo appuntamento è previsto venerdì 28 febbraio alle 21 con un concerto del trio formato da Monica Russo, soprano; Laura Guatti, flauto e Loris Orlando, pianoforte.

Il concerto dal titolo Soirée Rossini, sarà animato dall’attore Jacopo Marchisio che, immaginandosi nella casa parigina del grande operista, presenterà un programma che si soffermerà sull’ultimo periodo creativo del Cigno pesarese, con musiche di Rossini, su Rossini, oltre a brani composti da amici e suoi contemporanei con uno sguardo rivolto anche ai compositori ad esso ispiratisi.

Il concerto, prodotto in occasione del 150° anniversario della scomparsa del grande pesarese, è stato più volte replicato a Savona e a Spotorno, sempre con grande successo di pubblico.

Il programma prevede:

G. Briccialdi Aria di Berta (dal Barbiere di Siviglia variata per flauto con accompagnamento di pianoforte op. 86)

G. Rossini Mi lagnerò tacendo (per soprano e pianoforte)

Su una nota sola – Arietta antica – Il Rimprovero

G. Rossini Andante e Polacca (per flauto e pianoforte)

G. Rossini Da Péchés de veillesse:

Un petiti train de plaisir – Une caresse à ma femme

Petit Caprice (per pianoforte)

F. Chopin Variazioni su un tema di Rossini (per flauto e pianoforte)

G. Rossini Mi lagnerò tacendo (per soprano e pianoforte)

29 febbraio 1852 – Aragonese

Monica Russo (soprano) si è diplomata a pieni voti in canto lirico presso l’Istituto musicale pareggiato “L. Cherubini” di Lucca, accompagnata dal Maestro Mauro Castellano con il quale collabora stabilmente. Ha frequentato numerose masterclasses di perfezionamento con i soprani Mariella Devia, Luciana Serra e Donata D’Annunzio Lombardi vincendo o giungendo finalista in numerosi concorsi nazionali ed internazionali. E’ laureata in Conservazione dei Beni Culturali, laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Genova.

Laura Guatti (flauto) savonese, si è diplomata brillantemente in flauto presso il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine. Si è perfe-zionata seguendo corsi tenuti da flautisti di fama internazionale tra cui Emmanuel Pahud (1° flauto Berliner Philharmoniker). Svolge attività concertistica in Italia e all’estero, sia come solista (collaborando stabilmente con il pianista Loris Orlando), sia come membro di formazioni cameristiche, invitata a partecipare a rassegne e festivals musicali nelle più importanti città italiane (Roma, Genova, Savona, Milano, Torino, ecc.) ed europee (Menton, Heidelberg, Berlino, Aix en P., Zurigo, Londra). Ha collaborato con l’Orchestra del “Teatro dell’Opera Giocosa” di Savona e con l’Orchestra del Principato di Seborga. Ha effettuato registrazioni per la casa discografica “Musicaurea”. Suona un flauto Nagahara gold 14 K.

Loris Orlando (pianoforte), savonese, ha iniziato giovanissimo gli studi musicali, diplomandosi brillantemente presso il Conservatorio G. Puccini” di La Spezia. Ammesso per merito all’ “Ecole Normale A. Cortot” di Parigi, ha ottenuto il diploma superiore. Ha collaborato in veste di solista con importanti orchestre rumene: Filarmonica di Stato “M. Jora”; Archi della radio di Bucarest e Filarmonica “P. Costantinescu” di Ploiesti. Tiene concerti in numerose città italiane: Savona, Genova, Asti, Alessandria, Milano, Siena, Torino, Roma, ecc. ed estere Menton, Parigi (Salle Cortot), Aix en Provence (F), Bacau, Bucarest, Ploiesti (RO), Heidelberg, Berlino (D), Zurigo, Ginevra (CH), Londra (UK), ottenendo sempre unanimi consensi da parte di pubblico e critica. Ha effettuato registrazioni per le case discografiche “Musicaurea” e Inmost Light.

Jacopo Marchisio (attore), dal 1997 al 1999 nel laboratorio stabile “I Coribanti”. Dal 1999 al 2003 nella compagnia “Corrales”. Dal 2001 nella compagnia “Cattivi Maestri”. Interprete di “Giulietta e Rahman” di Vico Faggi (Pedagogo), “Anfitrione” di Plauto (Mercurio), “L’amore delle tre melarance” di Carlo Gozzi (Pantalone), “Augusto” di Annapaola Bardeloni (Prometeo), “Il nemico interno” di Marco Ghelardi (Gilberto), “Il drago” di Evgenij Schwarz (Lancellotto) e altri testi classici e contemporanei. Regista e interprete (Mozart) di “Mozart e Salieri” di Aleksandr Pushkin e – con Francesca Giacardi – di “Questa sera ciascuno recita a suo modo” da due drammi di Luigi Pirandello (Dottor Hinkfuss). Mimo figurante in “Bastiano e Bastiana” di Mozart a Vado Ligure (regia di Filippo Tonon, direttore Pietro Borgonovo). Autore del saggio “Seneca e le ragioni del palcoscenico” edito da Natruss Communication e adottato presso l’università di Genova (Teatro e Drammaturgia dell’Antichità).

I biglietti del concerto hanno un costo di 10 euro per il posto unico, mentre i soci Rossini possono assistere all’evento gratuitamente.

Per la prevendita rivolgersi a Fiorista “Mio Giardino”, in via Garibaldi, a Carcare tel. 019 510161.

Per maggiori informazioni contattare l’Associazione Musicale “Rossini” al numero 334 3353592 o all’indirizzo mail: associazione.rossini@fastwebnet.it