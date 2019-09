Concerto per Sant’Ambrogio

Venerdì 27 settembre alle ore 21 la Chiesa Sant’Ambrogio Vescovo in Legino ospiterà un concerto di grande portata non solo per il valore artistico – in programma brani di Vivaldi, Handel e Bruckner – ma anche e soprattutto per la sinergia creata dalle diverse realtà coinvolte.

I gruppi che parteciperanno sono infatti i cori “San Pietro” e “Anton Bruckner” di Savona, le due corali dell’Accademia Teresiana, ovvero il “Giuseppe Manzino” di Savona e l'”Ino Minì” di Arenzano, e la Banda Musicale “Antonio Forzano”. La direzione sarà curata da Igor Barra.

“Sarà una serata importante in cui collaboreranno realtà musicali che già cooperano, ad esempio i cori sono stati tutti protagonisti della rassegna ‘Cantare e portare la Croce'”, spiega padre Piergiorgio Ladone, direttore del ‘San Pietro’.