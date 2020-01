Sabato 4 gennaio alle ore 17 nella suggestiva cornice della Chiesa Vecchia, in piazza La Pietra, a Pietra Ligure si svolgerà l’emozionante concerto per pianoforte e flauto traverso del duo Paola Arecco – Gianni Gollo. Il prezioso momento musicale, uno dei previsti all’interno nel palinsesto “Peace & Joy” che il Comune ha dedicato alle festività, è organizzato dall’Assessorato comunale alla Cultura e dalla Biblioteca Civica “Silvio Accame” in collaborazione con l’Associazione “Pietra Filosofale”.

Arecco e Gollo ci allieteranno con una varietà di generi e forme musicali, dai canti tradizionali del Natale, quali “Adeste fideles”, “Cantique de Noel”, “Coventry Carol” e “White Christmas”, ai brani di musica classica, tra gli altri l “Allegro” da “Il gardellino” di Vivaldi, a pezzi famosi quali “Fratello sole, sorella luna” dall’omonimo film di Ortolani, dando vita ad un concerto emozionate e sicuramente coinvolgente.

Paola Arecco inizia lo studio del pianoforte per passione per poi diplomarsi nel 1991 al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova sotto la guida della professoressa Gloria Ratti. Ha vinto alcuni concorsi per duo violino e pianoforte e ha al suo attivo numerosi concerti per pianoforte sia come solista sia in duo con voci liriche e strumenti solisti. Ha diretto il CTG Folk, coro polifonico dedito particolarmente all’esecuzione di pezzi in dialetto ligure, ottenendo anche il premio per la migliore interpretazione con “A cansun de Löa”, composta da Eliodoro Garassini, da parte dell’Associazione ‘A Campanassa. Attualmente è direttrice del Coro Polifonico “San Giovanni” di Loano e collabora con altri cori in ambito diocesano.

Come pianista accompagnatrice ha partecipato all’attività concertistica dei cori “Città di Loano”, “San Biagio” di Finalborgo e “Anton Bruckner” di Savona. Ha svolto attività concertistica con il Trio Armonie, formazione a due voci femminili e pianoforte. È stata pianista accompagnatrice agli esami di danza per la Royal Academy of Dancing. In ambito concertistico collabora con numerosi musicisti della scena musicale loanese e non, come il flautista Gianni Gollo, il sassofonista Davide Nari e il soprano e arpista tabiese Claudia Murachelli.

In duo con il flautista Gianni Gollo ha tenuto dal 2014 numerosi concerti per flauto e pianoforte in provincia di Savona e Imperia, fra cui le due partecipazioni nel 2017 e nel 2018 alla manifestazione “Cervo a…mare la musica”. Con Gianni Gollo ed Elisabetta Vosilla fa parte della formazione musicale Pentatre per voce, flauto e pianoforte, rivolta soprattutto all’esecuzione di brani di musica leggera. Svolge attività didattica come insegnante di Educazione Musicale per le scuole medie ed elementari. Collabora con le associazioni Mousiké di Cairo Montenotte e Idee per Crescere Insieme di Albenga, in cui svolge attività di insegnante di pianoforte. È inoltre docente di Laboratorio di Coro per le UniTre di Borgio Verezzi e Albenga.