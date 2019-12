Concerto per clavicordi con il maestro Christopher Stembridge

Sabato 14 e domenica 15 dicembre alle ore 16:30 nella Sala del Camino di Palazzo Peloso Cepolla, in piazza san Michele 12, ad Albenga il maestro Christopher Stembridge si esibirà in un bellissimo concerto per clavicordi organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Su due preziosi strumenti d’epoca Stembridge eseguirà musiche di anonimi italiani e inglesi, Byrd, Facoli, G. Cavazzoni, Frescobaldi, C. Ph. E. Bach, J. S. Bach, D. Scarlatti e Haydn.

Il concerto è ad ingresso su prenotazione.