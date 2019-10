“Concerto per Alba” con il quartetto vocale a cappella Sesquialtera

Sabato 19 ottobre alle ore 18 nella Chiesa Santa Maria in Fontibus ad Albenga si terrà il “Concerto per Alba” per ricordare il primo anniversario della scomparsa della professoressa Alba Boragni, vicepresidente dell’Associazione Musicale “Gioachino Rossini”. Si esibirà il quartetto vocale a cappella Sesquialtera, proveniente dalla provincia di Varese e già impegnato con successo al Teatro Nuovo di Valleggia nella Stagione 2015 – 2016 con un concerto di musiche profane.

Questa volta gli artisti un programma di musiche sacre del XVI secolo, proponendo un affascinante viaggio nell’Europa rinascimentale attraverso la musica sacra per voci a cappella composta in Germania, Inghilterra, Spagna, Italia e nell’area francofiamminga dai più grandi autori di questo periodo. De Victoria, Guerrero, Di Lasso, Byrd, Marenzio e Palestrina sono alcuni dei nomi che accompagneranno il pubblico in questo percorso tra mottetti, laude, villancicos e madrigali spirituali alla scoperta di capolavori che spaziano tra differenti stili, caratteri e linguaggi.

Il quartetto è composto da giovani musicisti di differente formazione musicale sia nell’ambito strumentale sia vocale: il soprano Anna Milani, il contralto Elisa Carù, il tenore Matteo Magistrali e il basso Andrea Zanzi. Attraverso l’esperienza corale, condivisa da diversi anni all’interno del Coro da Camera di Varese, il gruppo ha maturato diverse esperienze con maestri di chiara fama e ricevuto significativi riconoscimenti nel contesto di rilevanti competizioni corali nazionali. Da qui è nato il desiderio comune di intraprendere un percorso di attento approfondimento nell’ambito della musica da camera a cappella, con particolare attenzione alla prassi e al repertorio rinascimentale.

Nel giugno 2013 il quartetto è stato invitato al prestigioso Festival dell’Ascensione, tenutosi nella Chiesa San Calimero a Milano, accanto a gruppi come La Venexiana, la Cappella Artemisia e il Canto di Orfeo, e al Festival San Fedele Musica e in collaborazione con il gruppo vocale Modulata Carmina ha tenuto diversi concerti nella vicina Svizzera.