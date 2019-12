Venerdì 20 dicembre alle 21 “Musica in Porto” accenderà il Natale a Vado Ligure: dopo il successo degli appuntamenti ai Magazzini del Caffè Pacorini e sulla motonave Mega Express Two di Corsica Ferries la rassegna concertistica approderà alla Baia dei Pirati, in via Aurelia 91, con il concerto “Natale in Porto – Musica… dalla città al mare”.

La cantante Valeria Bruzzone, da Claudio Massola ai clarinetti e flauti dritti, Bruno Giordano a sassofoni e clarinetto e Alessandro Delfino al pianoforte si cimenteranno in virtuosismi, improvvisazioni e arrangiamenti originali tra musica classica e moderna, swing popolare e jazz, dando vita ad un linguaggio piacevolmente adatto alla filosofia di “Musica in Porto”. Da sempre lo scopo del quartetto è interpretare in chiave originale i brani scelti per divertirsi insieme al pubblico con uno spettacolo dinamico, accattivante e fortemente legato alla tradizione del territorio.

“Musica in Porto” riunisce sotto un comune denominatore economia marittima, musica e spettacolo in un format fortemente radicato sul territorio, grazie alla proficua collaborazione tra Comune di Vado Ligure, Regione Liguria e aziende sponsor.

Il concerto sarà preceduto alle 11 dall’anteprima per le scuole con il caratteristico e divertente Mal d’Estro Quartet, composto dal vocalist Mauro Barbieri, da Claudio Massola, Bruno Giordano e Alessandro Delfino. L’evento sancirà la collaborazione tra amministrazione comunale, Orchestra Sinfonica di Savona e scuole del comprensorio.

“Il progetto è in continua evoluzione e crescita – spiega Claudio Gilio, presidente e direttore dell’Orchestra Sinfonica di Savona – sono tante le idee e le realtà coinvolte, in primis la Regione Liguria, protagonista della presentazione che si è svolta nella Sala della Trasparenza a Genova alla presenza dell’assessore Ilaria Cavo, del segretario generale Giampellegrini e dell’assessore di Vado Ligure Ennio Rossi. Ci riteniamo soddisfatti di questa edizione e siamo pronti ad esportare il progetto con nuove collaborazioni”.

I concerti sono gentilmente offerti dalle aziende sponsor dell’iniziativa e dal Comune. I posti sono limitati ed è gradita la prenotazione.