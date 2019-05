Concerto jazz di Dado Moroni… all’ora dell’aperitivo!

Sabato 1 giugno in piazza Nello Bovani dalle 18:30 alle 21, l’ora dell’aperitivo e dello shopping, si esibirà Dado Moroni con Dino Cerruti e Rodolfo Cervetto in un concerto jazz offerto dall’Ascom Confcommercio. Come ogni anno con questa serata l’Ascom Confcommercio intende dare inizio alla stagione estiva facendo un augurio di buon lavoro a tutti i suoi associati e buone vacanze a quanti sceglieranno la cittadina del ponente ligure come meta delle loro ferie.

Edgardo Dado Moroni nasce a Genova nel 1962 e venne in contatto con la musica jazz molto presto, grazie alla collezione di dischi dei suoi genitori. Iniziò a suonare il pianoforte all’età di 4 anni, mentre la sua carriera professionistica decollò all’età di 14 anni, suonando in tutta Italia con alcuni dei più importanti musicisti italiani come Franco Cerri, Tullio De Piscopo, Luciano Milanese, Gianni Basso, Sergio Fanni e Massimo Urbani e Tullio de Piscopo. All’età di 17 anni registrò il suo primo album in trio con Tullio de Piscopo e il bassista americano Julius Farmer.

Da allora è stato un crescendo di collaborazioni e tour in giro per il mondo: Europa, Giappone, Hong Kong, Stati Uniti, coronati sempre da premi e riconoscimenti a livello internazionale. Dado ama cimentarsi anche con artisti normalmente “lontani” dalla sua sfera di azione, ottenendo risultati sempre interessanti. Lucio Dalla, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti, Mietta e Ornella Vanoni hanno richiesto il suo pianoforte in più occasioni e con Mietta è nato addirittura un progetto comune dal titolo “Quando il Jazz fa Pop”.