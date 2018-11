Concerto in ricordo di don Bof

Venerdì 29 novembre alle ore 20:30 nella Chiesa Sant’Andrea Apostolo in piazza dei Consoli a Savona sarà ricordato in musica don Giampiero Bof nel primo anniversario della scomparsa. La serata è organizzata dalla Diocesi di Savona Noli e dalla comunità parrocchiale dei santi Giovanni Battista e Andrea in collaborazione con l’Associazione Musicale “Gioachino Rossini” e il Rotary Club di Savona.

Saranno presenti oltre venti musicisti che esprimeranno la loro amicizia con pezzi scelti tra gli autori più cari all’amico Giampiero, un gruppo di amici che in momenti e situazioni diverse si sono incontrati sul tema forse più caro a don Bof: la musica. Interverrà anche il vescovo Calogero Marino.

Per don Bof la musica era una forma sublime di preghiera, un dialogo quasi perfetto tra l’uomo e Dio. La musica era anche incontro tra gli uomini, argomento di dialogo attraverso una lingua comune, un tema su cui confrontare idee, sentimenti, argomentazioni tecniche ma anche per capire istanze sociali, inquadrare periodi storici e motivazioni filosofiche. Insomma per lui la musica era un elemento imprescindibile nel contesto della sua lunga e operosa vita. Un rifugio nei momenti di sconforto per le sue note vicissitudini, uno stimolo allo studio ma soprattutto un momento di dialogo con gli altri senza distinzione di fede, idea politica o genere.

Per la musica aveva abdicato alla sua naturale ritrosia per le novità tecnologiche. La scoperta di YouTube lo aveva esaltato in quanto gli permetteva di ascoltare e vedere la musica in qualunque momento del giorno o della notte mentre “lavorava” ai suoi libri e articoli.