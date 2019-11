Nell’ambito del Festival Internazionale di Musica di Savona e in collaborazione con l’Ensemble Nuove Musiche giovedì 5 dicembre alle ore 17:30 nella Sala Convegni Palace di Spotorno l’Associazione Musicale “Gioachino Rossini” organizza il concerto “Hommage à Rossini (Jouer et Gourmet)”.

Il trio formato dal soprano Monica Russo, dalla flautista Laura Guatti e dal pianista Loris Orlando, insieme all’attore Jacopo Marchisio, si soffermerà sull’ultimo periodo creativo del “Cigno” pesarese e su autori ad esso ispiratisi.

Dalle ore 19:30 nel vicino Hotel Corallo sarà consumata una cena rossiniana. L’ingresso al concerto è di € 10 (gratuito per i soci dell’associazione), la cena costa € 30.

Programma del concerto

G. Briccialdi – Aria di Berta (dal Barbiere di Siviglia variata per flauto con accompagnamento di pianoforte op. 86)

G. Rossini

Mi lagnerò tacendo (per soprano e pianoforte)

Su una nota sola – Arietta antica- Il Rimprovero

Andante e Polacca (per flauto e pianoforte)

Da Péchés de veillesse: Un petiti train de plaisir – Une caresse à ma femme

Petit Caprice (per pianoforte)

F. Chopin – Variazioni su un tema di Rossini (per flauto e pianoforte)

G. Rossini – Mi lagnerò tacendo (per soprano e pianoforte) 29 febbraio 1852 – Aragonese