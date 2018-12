Il Comune di Spotorno e Raindogs House presentano venerdì 28 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa della Santissima Annunziata il ★ Concerto Gospel dei Followers of Christ ★ Ensemble gospel proveniente da Charleston (Carolina del Sud, Stati Uniti), i Followers of Christ sono giovani cantanti e musicisti nati e cresciuti artisticamente nel South Carolina Mass Choir, con cui hanno sviluppato e affinato tecnica ed esperienza musicale nonché condiviso la passione per il genere.

Hanno avuto il privilegio di esibirsi attraverso gli States, dalle piccole chiese ai grandi auditorium e teatri, e dividere lo stage con famosi artisti gospel inclusi Jonathan Nelson, Tye Tribbett, Karen Clark-Sheard e Dorinda Clark-Cole, giusto per ricordarne alcuni.

La loro principale caratteristica è la grande abilità e vasta conoscenza della musica gospel che include il traditional gospel, contemporary, quartet e praise & worship. Aggiungiamo una notevole tecnica vocale che fa di ogni loro canzone una cosa “speciale” che colpisce direttamente il cuore di appassionati e non di questo genere: il risultato è un concerto ricco di espressioni e dinamiche armonie.

I Followers of Christ non si limitano a creare la musica ma attraverso le loro abilità cercano di colmare la distanza tra le diverse culture comunicando attraverso un linguaggio universale.

Line up: Donald Hurston, Angela Perry Taylor, Samitria Gilliard e Tia DuRant – vocals; Richard Wrighten – drums, percussion, vocals; Sean Johnson – keyboards