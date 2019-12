Concerto di Santo Stefano “Natale nel mondo” dell’ensemble vocale Hapax

Giovedì 26 dicembre alle ore 17:30 al Convento dei Frati Cappuccini di Savona si terrà il tradizionale concerto di Santo Stefano “Natale nel mondo”. L’ensemble vocale Hapax sarà diretto dal maestro Angelo Mulè nell’ormai ultradecennale appuntamento musicale che celebra il tema della Natività.

Quest’anno il concerto è dedicato all’esecuzione di canti dal gregoriano ai giorni nostri con musiche delle diverse tradizioni nazionali europee (Francia, Germania, Inghilterra, Austria, Spagna, Ucraina, Polonia, Ungheria), dal canto popolare alle composizioni di autori quali A. Vivaldi, G.F. Haendel, J.S. Bach, W.A. Mozart e G. Fauré.

L’esibizione prevede l’alternarsi di brani vocali e strumentali, solistici e corali a tre, quattro e cinque voci miste, accompagnati all’organo dalla maestra Laura Risso e da un ensemble strumentale composto da flauto, violino e violoncello.

I giovani studenti di canto e strumento trovano nell’associazione Hapax, fondata nel 2011 da Mulè, un ambito d’elezione per realizzare esperienze artistiche in relazione dialettica con altri ambiti disciplinari e sperimentare percorsi formativi propedeutici ad attività propriamente professionali. Coerentemente con i fini statutari Hapax è impegnata ormai da diversi anni in un progetto di alfabetizzazione operistica presso le scuole di ogni ordine e grado, in cooperazione e sotto il patrocinio delle istituzioni cittadine.

Dalla sua fondazione l’associazione ha messo in scena in diversi teatri in Italia e all’estero allestimenti teatrali quali “La vedova allegra” di F. Léhar, “Le convenienze ed inconvenienze teatrali” di G. Donizetti, “Almira” di G.F. Haendel, “Prima la musica poi le parole” di A. Salieri e “Il matrimonio segreto” di D. Cimarosa (oltre 90 repliche).