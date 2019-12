Concerto di Santa Lucia dell’Uspensky Trio

Sarà dedicato alla “santa dei doni” il concerto dell’Uspensky Trio offerto dal Festival Internazionale di Musica di Savona e introdotto da Miriana Soli del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia – sede di Cremona.

Venerdì 13 dicembre alle 12 al Liceo Chiabrera Martini e alle 21 nella Chiesa Sant’Andrea a Savona e sabato 14 dicembre alle 21 nella Chiesa San Giovanni Battista a Vado Ligure l’ensemble russo tutto al femminile eseguirà capisaldi classici della rivoluzione musicale fra Otto e Novecento e musica contemporanea.

La violinista Olesya Rusina, dalla violoncellista Dilaram Tishaeva e dalla pianista Olga Tarasevich suoneranno in prima esecuzione assoluta “Orizzonte” di Silvia Berrone (1991), brano commissionato dall’Ensemble Nuove Musiche per il festival, il Trio élégiaque n. 1 in Sol min di Sergej Vasil’evič Rachmaninov (1873 – 1943), il Trio n. 2 – Op. 92, in Mi min di Camille Saint-Saëns (1835 – 1921), il Trio n. 1 – Op. 8, in Do min di Dmitrij Šostakovič (1906 – 1975).