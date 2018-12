Concerto di Natale del Coro Femminile La Ginestra

Il Coro Femminile Savonese La Ginestra organizza il Concerto di Natale sabato 15 dicembre alle ore 21 nell’Oratorio dei Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla in via Guidobono a Savona, dedicato al Comitato “Rintocchi e memorie” per mantenere e tramandare la cultura di pace simboleggiato dal Monumento ai Caduti di piazza Mameli.

L’iniziativa è inserita nell’ambito dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 e ha ottenuto per questo motivo il patrocinio dell’Anno Europeo da parte del Ministero dei Beni Culturali. Il ministero ha inserito il concerto sul proprio sito Internet, nell’Agenda degli appuntamenti legati all’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

L’iniziativa gode anche del patrocinio della Città di Savona, della Provincia di Savona e della Regione Liguria.