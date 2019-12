Concerto di Natale del Coro e Ensemble Musicale “San Pietro”

Giovedì 26 dicembre alle ore 21 nella Chiesa San Pietro a Savona si terrà il tradizionale Concerto di Natale con il Coro e l’Ensemble Musicale “San Pietro”, diretti da padre Piergiorgio Ladone. In programma una parte classica con brani dalla “Messa dell’Incoronazione” di Mozart e la “Messe de minuit” di Charpentier e una seconda con canti natalizi da tutto il mondo.

Nato nel 1999 nella parrocchia di via Untoria per l’animazione liturgica, il coro si incontra ogni settimana per le prove. Nei concerti propone, spesso con strumentisti, classici come Vivaldi, Bach, Händel e Mozart e autori dei giorni nostri.

Padre Ladone ha conseguito la licenza in Musica Sacra e il magistero in Canto Gregoriano presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, dove ha studiato Direzione di Coro con Domenico Bartolucci e Composizione con Armando Renzi.