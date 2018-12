Concerto di Natale del Coro dei bambini e ragazzi DNA Musica

La Stagione Lirica Autunno 2018 dell’Opera Giocosa si chiude con un regalo a Savona, città che in questi mesi ha seguito con passione, attenzione e assiduità le proposte del teatro guidato da Giovanni Di Stefano, dimostrando di essere aperta alle novità e alle sperimentazioni nel nome della musica. Grande successo, infatti, hanno riscosso non solo l’edizione vitale e colorata del “Barbiere di Siviglia” diretto da Stefania Panighini ma anche la nuova rassegna “Musica in Comune”, una serie di concerti in programma la domenica mattina nell’atrio del Municipio, organizzati in collaborazione con il Comune.

È proprio questo ciclo, coordinato da Loris Orlando, a chiudere la stagione con il Concerto di Natale di cui domenica 23 dicembre alle ore 11 saranno protagonisti i bambini e i ragazzi del Coro Dna Musica, diretto da Liana Saviozzi. La grande affluenza di pubblico degli scorsi appuntamenti ha portato alla decisione di trasferire in un luogo più ampio la sede dell’ultimo concerto, che domenica prossima avrà eccezionalmente luogo nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo (piazza Consoli del Comune). La Chiesa si apre alle voci dei bambini, grazie alla disponibilità del parroco don Silvio Delbuono, in un’occasione di festa e per un augurio di buon Natale e felice 2019 rivolto a tutti i cittadini.

Il Coro DNA Musica, diretto da Liana Saviozzi, è composto da 35 bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni. Il programma del concerto prevede l’esecuzione dei brani NinnaNeve, Santa Notte, Una Notte senza età, Lascia che nevichi, Holly Jolly Christmas, Buon Natale, Anche quest’ anno è già Natale, Sarà Natale se, Hallelujah, È la Notte di Natale, A Natale puoi, Buon Natale in allegria. Un modo per avvicinarsi alle feste imminenti con un clima propizio di buon augurio che porti un felice 2019 a tutti.

DNA Musica è un’associazione specializzata nell’educazione musicale per l’infanzia e gli adolescenti, che si propone di favorire la crescita culturale e umana dei bambini attraverso la musica. È stata fondata da Liana Saviozzi e Salvatore Caudullo oltre dieci anni fa, conta circa 150 associati e ha sede presso la Scuola Edile di Savona. Il Coro si è spesso esibito a scopo benefico per associazioni come “Savona nel cuore dell’Africa”, “Associazione Cresci” di Savona eTelethon. La scorsa estate ha partecipato alla rappresentazione di Carmen in occasione della manifestazione “Cengio in Lirica”.

La Stagione dell’Opera Giocosa, diretta da Giovanni Di Stefano, è stata realizzata con il contributo del MiBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e della Regione Liguria – Assessorato alla Comunicazione, Formazione, Politiche giovanili e culturali, il sostegno di Fondazione De Mari, Unione Industriali di Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, la sponsorizzazione di Coop Liguria, Costa Crociere, Banco di Sardegna.

Il ciclo “Musica in Comune”, fortemente voluto dal sindaco Ilaria Caprioglio, è stata sostenuto da Lions Club Savona Priamar e Associazione Alpha. L’iniziativa si avvale della fondamentale collaborazione di alcuni esercizi selezionati, Panificio Allemanni, Condotta Slowfood, Degustibus, Retrobottega, Suavis, Chinotto nella Rete e Vio Enoteca, che offriranno i loro prodotti al pubblico.