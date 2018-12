Concerto di Natale con Lamberto Curtoni e Giovanni Doria Miglietta

Mercoledì 26 dicembre alle ore 21 all’Auditorium San Carlo si terrà il Concerto di Natale del violoncellista Lamberto Curtoni e del pianista Giovanni Doria Miglietta con un repertorio tratto dalla grande letteratura appunto per duo violoncello e pianoforte.

Si inizierà con Piatti e Beethoven, ai quali seguirà una trascrizione di A. F. Servais di arie d’Opera dalla Traviata; scelta, quest’ultima, dovuta alla bellissima scrittura (Servais, definito da Berlioz il “Paganini del violoncello”, ha scritto perifrasi e fatto trascrizioni di moltissime opere) ed anche per ritrovare un po’ quell’atmosfera che si creava nelle case quando ancora non c’era né la televisione né Internet e durante le serate, specialmente nelle feste, la famiglia si riuniva anche per far musica insieme.

Il concerto sarà un evento importante non solo per la levatura degli artisti che si esibiranno (ben conosciuti, peraltro, dal pubblico ingauno) ma anche per il nobile intento che sta dietro l’organizzazione. Infatti la Fondazione “Gian Maria Oddi”, organizzatrice della manifestazione con il patrocinio della Città di Albenga e l’aiuto del Lions Club Albenga Host, devolverà interamente in beneficenza il ricavato della vendita dei biglietti. Inoltre la sera stessa sarà messo in palio un’opera del maestro Giuliano Giuggioli, attualmente presente con una personale a Palazzo Oddo, e anche l’incasso della riffa sarà messo a disposizione per iniziative benefiche.

“Come non esprimere soddisfazione sia per le iniziative legate alla valorizzazione delle aree archeologiche sia per quelle legate alle mostre d’arte e alla musica, che hanno ottenuto un successo davvero inaspettato, segno che, quando c’è rispetto per il pubblico e voglia di fare proposte serie, la città risponde positivamente – commenta il presidente della fondazione Alessandro Colonna – Quanto poi al Concerto di Natale lo vedo come un’occasione di ritrovarci tutti per farci gli auguri, a prescindere dalle convinzioni politiche e ideologiche, sotto il segno duplice dell’arte e della solidarietà. Un’altra occasione per la città di dare un segnale condiviso”.

“Per il prossimo anno la fondazione moltiplicherà ulteriormente gli sforzi per offrire di meglio e di più, è una promessa. Arrivederci al 26 dicembre al San Carlo, sarà una serata da ricordare, e per chi non potrà esserci davvero tanti auguri!”, conclude l’avvocato Colonna.

Ingresso posto unico € 15, studenti e over 65 € 10

È gradita la prenotazione