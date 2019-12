Concerto di Natale con il pianista Yuya Tonouchi

Giovedì 26 dicembre alle ore 21 all’Auditorium “San Carlo” ad Albenga si terrà la seconda edizione del Concerto di Natale a cura della Fondazione “Gian Maria Oddi”, del Lion’s Club e di Leo Club, in cui si esibirà al pianoforte Yuya Tonouchi, vincitore del Premio Speciale del Concorso Internazionale di Ibiza, che quest’anno prevedeva per l’appunto come premio speciale la possibilità di tenere il concerto di Natale ad Albenga.

“Ci troveremo di fronte ad un grandissimo artista che porterà una scaletta di brani importanti che potranno essere apprezzati sia dagli appassionati ed esperti sia dai neofiti: un concerto assolutamente da non perdere”, spiega il direttore artistico Maurizio Natoli.

“La collaborazione con il concorso evidenzia una grande apertura della fondazione e della nostra realtà culturale ad altri enti e realtà – afferma il presidente uscente e attuale consigliere della Fondazione Oddi Alessandro Colonna – Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale, in particolare al vicesindaco Alberto Passino per il sostegno e supporto morale e materiale, ma anche a coloro che si sono impegnati per la realizzazione dell’evento, ai Lions, a cui destineremo quanto ricavato durante la serata per portare avanti le loro innumerevoli attività, e al direttore artistico Maurizio Natoli”.

“Sono felice di questa collaborazione, abbiamo grandi progetti da realizzare ad Albenga e stiamo cercando di raccogliere quante più risorse possibili per riuscire a metterli in atto – dichiara Dario Zunino, presidente del Lions Club – Durante la serata vi sarà anche la raccolta di occhiali usati, che dopo essere stati valutati e opportunamente sterilizzati verranno messi a disposizione laddove se ne presenterà la necessità”.

“Vorrei ringraziare il consiglio d’amministrazione uscente della Fondazione Oddi per l’immenso lavoro portato avanti in questi anni e fare i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo appena costituitosi – dice il vicesindaco Passino – Siamo alla seconda edizione di un concerto che lo scorso anno ha avuto un grande successo e sarà effettivamente il preludio alla 32esima edizione del Concorso Pianistico di Albenga. Un grazie va anche ai Lions per la sinergia con questa realtà e gli interventi e le iniziative che intendono realizzare in città”.

Biglietto: intero 15 €, ridotto 12 € per i ragazzi fino ai 16 anni, gli studenti e gli anziani over 65. Ticket disponibili anche presso la biglietteria di Magiche Trasparenze.