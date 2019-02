Concerto di musica jazz con Marc Devine e Denia Ridley ad Alassio

Sabato 23 febbraio, serata speciale della nuova tournée invernale di Marc Devine e Denia Ridley alla Sede Sociale SOAMS a Solva di Alassio.

Un concerto di musica jazz incentrato sul canto e sulla splendida voce di Denia Ridley, cantante cresciuta ad Austin, Texas e nata a Panama e sull’accompagnamento di un rispettato e solido pianista di stampo bepop come Marc Devine effermato solista della scena jazz di New York City.

Il repertorio è vasto e coglie spunti nella tradizione della canzone americana, nel musical di broadway e nella ‘song’ più classica. Lo scopo del concerto è di raccontare una storia: quella della grande canzone internazionale che rimane per sempre.

Il quartetto collabora stabilmente da molto tempo insieme in occasione del tour italiano, edanche europeo, ed ha un’amalgama musicale degna dei migliori gruppi jazz.

Denia Ridley, voce

Mark Devine, piano

Gianpaolo Bertone, contrabbasso

Piergiorgio Marchesini, batteria

Dal 16 febbraio, inizierà la nuova tournée invernale di Marc Devine e Denia Ridley che già da qualche anno frequentano la Rivera Ligure e la Costa Azzurra e propongono uno scoppiettante repertorio jazz suonato alla maniera americana e, ad essere precisi, newyorkese. Marc Devine, infatti, vive e suona regolarmente nei più rinomati jazz club di New York City mentre Denia, oltre ad essere spesso in tournée a Parigi, New York, Londra, vive a Nizza dove occupa una posizione predominante nella scena jazz locale. I due si conoscono dai tempi degli studi svolti ad Austin, Texas, ed hanno preso strade lontane nella vita ma si trovano periodicamente a condividere il palco in Europa ed oltre oceano.

La tournée inizierà sabato 16 febbraio al Count Basie Jazz CLub di Genova per proseguire il giorno dopo al Velvet Bistro Lounge di Bordighera. Martedi 19 sarà la volta del Live Club Shapko a Nizza. Sabato 23 si terrà una serata speciale alla Sede Sociale SOAMS a Solva di Alassio. La serata conclusiva di domenica 24 sarà al Ristorante I Fondachi di Sarzana.

Marc Devine si è trasferito a New York nel gennaio 2009 dopo essersi guadagnato un posto di primo piano nella scena jazzistica di Austin, Texas. Nella Grande Mela si è fatto un reputazione come pianista jazz con una fote connotazione swing e i piedi bien piantati nella tradizione bebop ed ha suonato in Club importanti come lo Small’s Jazz Club, The Idridium, Cleopatra’s Needle, The Garage ed in molti altri sia come leader che in veste di accompagnatore di alcuni dei migliori musicisti della città. Già al suo arrivo a NYC ha svilulppato la collaborazione musicale con alcuni dei migliori bassisti e batteristi: Fukushi Tainaka, Jackie Williams, Jimmy Wormworth, Hide Tanaka, Neal Miner e Hassan Shakur. Più recentemente ha registrato con Sebastiene Caumont per la ITI Records e per la stessa etichetta ha appena realizzato un CD in trio.



Denia Ridley è una cantante jazz nata a Panama e cresciuta fin dalla prima infanzia negli U.S.A. Ha vissuto sia in Texas, dove a partire dagli anni ottanta ha cominciato ad esibirsi con i piu’ importanti musicistidi jazz, che a New York, dove ha maturato e consacrato il suo talento per il canto jazz. Denia cantanello stile di Nancy Wilson, Dinah Washington, Billie Holiday e Ella Fitzgerald. Ha numerose collaborazioniall’attivo con artisti del calibro di Marc Devine, Keith Balla, Renaud Penant, Dado Moroni, Olivier Slama e molti altri ancora. Ha all’attivo un disco registrato con il trio di Marc Devine intitolato “Afterglow”. Ha partecipato nel corso degli anni a numerosi festival internazionali e si e’ esibita nei piu’ importanti jazz clubs europei e americani