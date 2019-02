Martedì 19 febbraio, concerto di musica classica per pianoforte del Maestro Francesco Vichi, alle ore 17.30 presso il Casino di Lettura di Savona (via Paleocapa, 4 Savona, II piano); ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Ecco alcune brevi note riguardanti il maestro Francesco Vichi:

Francesco Vichi è anche pittore e scrittore e docente di pianoforte e in tal senso ha iniziato gli studi, prima col Maestro Barisone e poi ha continuato sotto la guida del Maestro Bisio. Si è diplomato in Pianoforte al Conservatorio di Lucca. Ha pubblicato : “La Colombiade” o “Savoneide”; segnalazione di merito al Concorso Nazionale Città di Savona 1992, il Triangolo delle Bermuda (2013), nonché poesie e saggi su antologie a diffusione nazionale. Ha scritto articoli su L’Agenda, Famiglia Cristiana, Villa Cambiaso. Ha ottenuto il Premio merito letterario Coppa degli Appennini, Roma 1997, nonché il 3° Premio al Concorso “G. Leopardi” Roma, 1994 per poesia singola. Ha pubblicato altresì alcuni scritti inediti di Pietro Sbarbaro. Come pittore ha tenuto mostre a: Torino, Bologna, Firenze, Milano, Celle Ligure, Finale Ligure, Quiliano, Pontinvrea, Albisola, Spotorno, Cogoleto, Sanremo, Imperia, Noli, Savona, Vado Ligure, Varazze, Sassello. Ha ottenuto il primo premio alla seconda Biennale “Raffaello” di Milano 1993 e il premio di merito al concorso “Gronchi” di Pontedera, nonché il trofeo al concorso “La Telaccia d’oro”, Torino 1993. Espone alla Galleria “Modigliani” di Milano ed è regolarmente invitato all’ Arte Expo di New York e al Premio Firenze (a cura di Silvia Bottaro).