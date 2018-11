Concerto di Maria Beatrice Zoccali nella casa di Francesco Cilea

Con un concerto della famosa pianista calabrese Maria Beatrice Zoccali la Città di Varazze ricorda l’illustre maestro Francesco Cilea in occasione della ricorrenza della morte. L’appuntamento con l’artista, che torna a Varazze per suonare il pianoforte di Cilea, è per sabato 24 novembre alle ore 16 nel salone della casa del maestro, Villa Cilea.

Dopo il successo dei due concerti tenuti dalla pianista nella stessa sede, il salone di Villa Cilea, la Città di Varazze, a distanza di sei anni, ha ritenuto di ripetere l’evento per consentire a quanti non hanno potuto allora farlo di assistere alla performance della brava artista.

Zoccali ha tenuto un appassionato e appassionante tour dalla Sicilia alle Dolomiti, confermando questa autentica “renaissance” di Francesco Cilea che il mondo culturale calabrese e italiano deve esclusivamente alla geniale intuizione di questa sorprendente pianista, che ha interpretato le belle e inaspettate pagine di Cilea, ripetendo i diciassette brani che ha inciso in un album che ha avuto un successo incredibile.