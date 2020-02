Concerto di Carnevale alla Musikalische WunderKammer

In pieno tempo di scherzi e maschere domenica 23 febbraio alle ore 18:30 la Musikalische WunderKammer (Camera delle Meraviglie Musicali) di Palazzo Oddo, in via Roma 58, ad Albenga ospiterà il prestigiosissimo Concerto di Carnevale del maestro Pier Paolo Vincenzi, che proporrà musica a tema per una “cavalcata” con alcune delle più belle pagine del repertorio romantico, attraverso cui si descrivono e disegnano colori filanti e stelle gioiose, serialismo ante litteram e suggestioni sinestetiche.

Vincenzi eseguirà “Papillons op. 2”, “Carnaval op. 9” e “Faschingschwank aus Wien” (traducibile come “Il Carnevale di Vienna”) op. 26 di R. Schumann in uno dei concerti anteprima che precedono l’uscita del suo nuovo lavoro, dedicato appunto al tema “Il Carnevale e le Maschere”.

Chi acquisterà il biglietto del concerto avrà inclusa nel prezzo la possibilità di visitare dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 la mostra “Magiche Trasparenze”, in cui saranno in esposizione alcuni lavori della giovane artista genovese Martina Giovene grazie alla rinnovata collaborazione con Sandro Ristori.

La passeggiata verso il Carnevale schumanniano sarà scandita anche dalla serie di maschere “Mithos” della pittrice e scultrice Etta Scotti, già in esposizione al Palazzo della Posta Vecchia di Genova, che introdurranno gli spettatori nel mondo rovesciato della follia carnascialesca.

Il mito nella sua funzione mediatrice tra gli opposti mondi: per gli antichi il carnevale era uno di quei momenti cardinali dell’anno in cui, con il favore dell’anonimato garantito dalla maschera, si sovvertivano i ruoli e le funzioni sociali e gli opposti mondi si incontravano sotto il segno di Saturno.

“Abbiamo pensato che Albenga, pur immergendosi nella ‘festosa follia’ del Carnevale, non potesse trascurare gli amanti della musica e delle arti – dichiara con grande soddisfazione ed entusiasmo il presidente della Fondazione Oddi Roberto Pirino – La fondazione offrirà alla città un evento articolato e peculiare che mostra un’altra faccia della festa, oltre le maschere, le stelle filanti e i coriandoli”.

Ingresso: posto unico € 5. Prenotazione consigliata.