Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano

Prendono il via i “Pomeriggi Musicali 2018”, sei concerti organizzati dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura di Finale Ligure, che vogliono diventare anche un’occasione di aggregazione, all’insegna della musica di qualità, senza discriminazione di generi.

L’esordio con un grande concerto sinfonico in cui il maestro Fabrizio Dorsi dirigerà l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano, una formazione di oltre 50 musicisti. Il programma prevede un omaggio al grande Gioachino Rossini (1792 – 1868) di cui ricorre quest’anno il 150esimo anniversario della morte.

Nella prima parte verranno eseguite quattro sinfonie tratte da celebri opere del pesarese (Il Signor Bruschino, La Cenerentola, Tancredi e L’italiana in Algeri) mentre nella seconda sarà la volta di un meraviglioso capolavoro della letteratura musicale dell’Ottocento come la Sinfonia in si minore n. 8 “Incompiuta” di Franz Schubert, seguita dall’Ouverture in do maggiore “nello stile italiano” D 591 dello stesso compositore, che fu scritta proprio come “omaggio” a Rossini e al suo inconfondibile stile.

Ingresso: intero 10 €, ridotto 8 €