Festa della Musica, Concerto dell’Orchestra giovanile del Finale

Venerdì 21 Giugno, in occasione della ricorrenza internazionale della Notte Romantica e Festa della Musica promossa dal MiBACT, l’Ensemble Giovanile della Accademia, diretta dal M° Salvatore Scarlata, si esibirà in concerto con un ricco programma di musiche, variegato per differenti generi e stili.

Il concerto è sostenuto dai Lions Club di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano Host, la cui collaborazione con l’Accademia è ormai giunta al sedicesimo anno. I Lions, la cui idea originale è stata quella di dare la possibilità ai giovani musicisti di potersi esibire in pubblico, organizzando un concerto annuale a loro dedicato, ha evoluto lo stesso obiettivo affidando la conduzione artistica dell’evento all’Accademia che, pur mantenendo lo spirito iniziale, ha indirizzato il contributo economico messo a disposizione dal Club all’acquisto di strumenti musicali da offrire in comodato d’uso gratuito ai tanti giovani che si avvicinano, per la prima volta, allo studio di uno strumento musicale.

Per l’occasione, l’Ensemble proporrà, tra le altre musiche, il Concerto in Re maggiore di W.A.Mozart, per flauto e orchestra (la cui interpretazione in qualità di solista sarà a cura del M° Scarlata) ed il concerto tratto dall’Estro armonico di A. Vivaldi per due violini e orchestra (solisti i maestri Carola Romano e Massimiliano Patetta). La “sfida” dell’Ensemble, anche in questo caso, nel proporre pagine impegnative come i suddetti concerti, è quella di riuscire a mantenere ed a sublimare le armonie di magnifiche composizioni attraverso un “sapiente” adattamento della strumentazione originale dell’organico, previsto dell’autore, al gruppo medesimo.

Il nutrito programma della serata prevede anche alcuni brani tratti da colonne sonore di celebri film (pirati dei Caraibi), Gabriel’s Oboe (Mission), Nuovo Cinema Paradiso (omonimo titolo), questi ultimi affidati all’esecuzione del giovane solista di tromba, Giacomo Amico.

Ascolteremo come apertura la Sinfonia della Gazza ladra, di G. Rossini, la cui caratteristica presenza del tamburo è affidato alla bravura del giovanissimo batterista Gabriele Sbarra.

Il concerto sarà intervallato da alcune pagine di intramontabile bellezza, tra le altre “Parlami d’amore Mariu'” e “Non Ti scordar di me”, la cui interpretazione sarà a cura del Tenore Mattia Pelosi accompagnato al pianoforte dal M° Gianmaria Toscano.

L’Ensemble è costituito dai giovanissimi musicisti che si dilettano nello studio di uno strumento musicale, presso l’Accademia, concretizzando la loro passione per la musica in attività ludiche di qualità, offerte al pubblico finalese e ai graditi ospiti, in ogni stagione. Fanno parte del Gruppo: Lorella Volpe, Arianna Venturino, Selene Gjoka, Niamh Maira Senes, Francesca Carzolio, Martina Carzolio, Anita Rocca, Ginevra Panerai, Valentina Mazzara, Eleonora Salaris, Iacopo Ferro, Paolo Quadrino, Gabriele Sbarra, i maestri Massimiliano Patetta, Carola Romano, Luca Soi, Martina Romano, Gianmaria Toscano, Giacomo Amico.

Anche in occasione di questo concerto l’Accademia Musicale del Finale sosterrà una raccolta fondi, in questo caso, proposta dai Lions Club di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano Host: il “Barattolo dell’Emergenza Lions”. In piena collaborazione con le istituzioni locali, l’Associazione ha sviluppato un sistema semplice ed efficace di supporto nell’emergenza medica inizialmente a protezione delle fasce più deboli della popolazione, in particolare anziani, disabili che vivono soli, ma potenzialmente estensibile a tutti i residenti.