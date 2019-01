Concerto dell’Orchestra d’Archi “Bartolomeo Bruni”

Domenica 27 gennaio alle ore 17 presso l’Auditorium Santa Caterina di Finale Ligure entrerà nel vivo la seconda edizione dei “Pomeriggi Musicali”, sette appuntamenti organizzati dalla Società dei Concerti con il sostegno dell’Assessorato comunale alla Cultura. Il primo sarà con il concerto “Dal grande schermo la grande musica”, dedicato a celebri colonne sonore interpretate dall’Orchestra d’Archi “Bartolomeo Bruni – Città di Cuneo” con il clarinetto solista di Angelo Vinai.

La “Bruni” è una formazione che ha all’attivo centinaia di concerti in centri grandi e piccoli della provincia di Cuneo, del Nord Italia (da Torino a Vicenza) e del sud della Francia. Il suo vastissimo repertorio, nel campo della musica cameristica, sinfonica e lirica, spazia dal Barocco al Novecento e si estende anche ai generi della musica da film, della canzone d’autore e del jazz. Collabora regolarmente con solisti, strumentisti e cantanti, e direttori d’orchestra di livello internazionale. Con l’orchestra d’archi hanno collaborato anche moltissimi solisti di strumenti come il corno, il fagotto, la marimba, il trombino barocco, l’organetto, l’ottavino, il sax, che raramente è dato di ascoltare in questa veste ma ai quali sono state dedicate bellissime pagine di musica.

Oltre la Stagione Musicale “Bruni d’autunno”, che da sette anni offre a Cuneo l’opportunità di ascoltare dal vivo le più belle pagine del grande repertorio sinfonico e lirico, l’orchestra è conosciutissima per il celeberrimo Concerto Sinfonico di Ferragosto, giunto alla trentottesima edizione, che promuove l’immagine culturale e turistica di Cuneo e delle sue vallate in Italia e nel mondo, essendo trasmesso in diretta su Rai 3 anche in molti Paesi esteri.

A Finale Ligure saranno eseguite musiche di Nino Rota, Astor Piazzolla, Zequinha de Abreu, Carlos Gardel, Ennio Morricone, Duke Ellington e Scott Joplin scritte per altrettanti film famosi. L’ingresso è a pagamento: biglietto intero 10 €, ridotto 8 € (under 15, over 65, membri di altre associazioni musicali finalesi muniti di tessera). Sarà anche possibile abbonarsi all’intera stagione che si concluderà il 14 aprile.