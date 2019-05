“Concerto dell’Estate” con gli allievi dell’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte

Giovedì 30 maggio alle ore 20:30 presso il Teatro “Osvaldo Chebello” di Cairo Montenotte l’Istituto Comprensivo – Sezione di Primo Grado presenta il “Concerto dell’Estate” con gli allievi delle classi prime, seconde e terze del del corso di Strumento musicale, i quali si esibiranno al pianoforte, violino, flauto traverso e chitarra, a gruppi e in formazione orchestrale, con la direzione dei docenti Simonetta Scagliotti (pianoforte), Angela Ferrando (violino), Fausta Crispino (chitarra) e Bernild Derr (flauto traverso).

Il programma del concerto spazierà da brani di grandi autori classici quali Antonio Vivaldi, Johann Strauss, Giuseppe Verdi, Max Bruch, Wolfgang Amadeus Mozart, Jean-François Dandrieu, Georg Friedrich Haendel e Hoagy Carmichael, a musiche popolari irlandesi, ungheresi, tedesche e italiane, valorizzando i progressi dei piccoli musicisti cresciuti nel corso del triennio nelle loro capacità e potenzialità. Lo spettacolo si concluderà con l’esecuzione di un emozionante brano che coinvolgerà tutti i ragazzi.

Gli appuntamenti con la musica dell’Istituto Comprensivo proseguiranno nei primi giorni del mese di giugno con i saggi interni dell’istituto: sarà possibile ascoltare individualmente o in duetto ogni singolo alunno delle varie classi strumentali.

Le attività musicali termineranno sabato 8 giugno alle ore 10 presso l’Anfiteatro di Palazzo di Città, momento in cui, in occasione delle attività conclusive della Settimana Nazionale della Musica a Scuola 2019, si esibirà l’Orchestra Giovanile di Cairo Montenotte, che ha nel suo organico alunni ed ex alunni dell’istituto. Il progetto si propone di creare una continuità con le scuole superiori, offrendo ai ragazzi l’opportunità di continuare a fare “musica insieme”.