Concerto dell’Ensemble Vocale “Wafna” in ricordo di Tino Benedetto Delfino

A Varazze, nel contesto del programma organizzato per la festa di San Giuseppe, sabato sera 16 marzo alle ore 21:00, nell’Oratorio di San Giuseppe e della SS. Trinità, l’Ensemble Vocale “Wafna” dell’Accademia Teresiana di Savona, terrà il concerto “in viaggio con Colombo”, in ricordo del decimo anniversario della scomparsa del Priore Onorario Tino Benedetto Delfino.

Dopo la Santa Messa fatta celebrare dalla famiglia alle ore 18.00 di domenica 23 dicembre 2018, nella Parrocchia Collegiata di Sant’Ambrogio, in suffragio dell’insigne concittadino, continuano gli eventi culturali e musicali a ricordo del personaggio “Delfino” che tanto operò per la sua Varazze e per la Liguria.

Programma concerto in ricordo di Tino Benedetto Delfino

“In viaggio con Colombo”

M. A. Charpentier: Te Deum

J. Arcadelt: Ave Maria

F. Guccini: Cristoforo Colombo

Anonimo: Intrada a cappella

J. des Prez: El Grillo

Da “Il Cancioniero del Palacio”: Dindirindin

J. del Encina: Ay Que non Hay

C. des Sermissy: Tant Que Vivrai

H. Purcell: Trumpet Tune

T. L. da Victoria: Ave Maria

G. P. da Palestrina: Jesu! Rex Admirabilis

C. Casciolini: Panis Angelicus

Da “Il Cancioniero del Palacio”: Pasa el Agua

E. Bootz: Schöne Isabella Von Kastilie

Vangelis: Conquest of Paradise

Ingresso libero.

Tino Benedetto Delfino – Brevi note biografiche:

Tino Benedetto Delfino ha pubblicato numerosi scritti fra i quali “Di Bolina” tip. N. Venturino, Varazze 1945 e 1949 – “Arriva la Tempesta” tip. Botta, Varazze 1955 – “Omaggio a Francesco Cilèa nel primo centenario della nascita” tip. Priamar, Savona 1966 – “Varagine, Varazze, Navalia” Marco Sabatelli Ed., Savona 1983 – “Genoa Jib, cento anni di vela in Italia” in collaborazione con Carlo Tagliuafico, Ed. Marietti, tip. Stalla Albenga 1988.

Presidente del Centro Studi “Jacopo da Varagine” ha curato la pubblicazione degli “Atti” relativi al Primo Convegno Internazionale su Jacopo da Varagine, in collaborazione con il Prof. Giovanni Farris, tip. SMA Cogoleto 1987.

Altre pubblicazioni: “Dizionario Biografico dei Varazzini” Centro Studi Jacopo da Varagine, M. Sabatelli Ed. Savona 1991 – “La peste di Alpicella”, “La Rivoluzione di Alpicella”, “Il libero Comune di Casanova” Centro Studi Jacopo da Varagine 1993, – “La Confraternita di S. Giovanni battista, Cantalupo di Varazze” tip. SMA Cogoleto 1995. “La Confraternita e l’Oratorio di S. Bartolomeo in Varazze” Sicor Grafica Varazze 1996 – “S. Caterina da Siena Patrona di Varazze” Sicor Grafica Varazze 1997 – “La Natività , l’Epifania” da Jacopo da Varagine, tip. SMA Cogoleto 1997 – “Simone Maffeo da Varagine, scriba e uomo di credito” Sicor Grafica Varazze 1998 – “Novecento varazzino: figure e momenti”, in “Storia di Varazze”, E. Ferraris Ed., Savona 1999 – “Santuari Mariani di Varazze” Grafica DGS Varazze 2002.