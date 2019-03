Concerto della Corale Alpina Savonese per Nostra Signora della Misericordia

Domenica 17 marzo alle ore 21 nella Chiesa Santa Maria Giuseppa Rossello a Savona, nel quartiere Villetta, si terrà il concerto della Corale Alpina Savonese dedicato a Nostra Signora della Misericordia, patrona del capoluogo e della diocesi. Si tratta della prima delle iniziative organizzate dalla corale in occasione del settantesimo anniversario di fondazione, un traguardo a cui i membri del gruppo vocale tengono particolarmente, per mantenere vivo il legame fra la corale stessa e la città.

Quella di Nostra Signora della Misericordia è una ricorrenza molto cara ai Savonesi e proprio per questo la Corale Alpina ha scelto di aprire le iniziative per il settantesimo dedicando un concerto alla patrona. Con l’occasione verrà anche promossa l’attività dell’Associazione Amici del Centro Oncologico “Pietro Bianucci”.

“La nostra attività, a carattere assolutamente volontario, offre una bella opportunità di svago e aggregazione fra i componenti del coro – ricorda il presidente Massimo Stanzani – Inoltre è utile a creare e mantenere occasioni ‘ludiche’ per la cittadinanza e per conservare e diffondere la cultura e le tradizioni che rispecchiano la storia e il costume della nostra città e del nostro Paese”.

Per portare avanti tutto questo la Corale Alpina Savonese cerca sempre nuovi coristi ed è apertissima a tutti coloro che abbiano il piacere di condividere questa passione. Entrare a far parte del coro non è difficile e non è necessario avere conoscenze musicali, che per quanto siano importanti e utilissime non sono indispensabili. Bastano poche doti: passione, buona volontà, un po’ di orecchio… e non essere stonati! Il resto viene da solo.

“Chi volesse provare con noi può venirci a trovare presso la nostra sede di via Loreto Nuova 15, presso le Suore di Loreto – Nido di Rondini, nel quartiere Villetta, il martedì e il venerdì dalle ore 21”, è l’invito del presidente della corale.

Info: Massimo Stanzani 3498120816