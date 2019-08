Concerto della Camerata Musicale Ligure e de I Musici della Riviera

Nel contesto della rassegna musicale “Concertando con i Leoni” domenica 18 agosto alle ore 21:15 in piazza Leoni di Albenga si esibiranno la Camerata Musicale Ligure e I Musici della Riviera. Nel corso dell’evento verrà anche consegnato il Premio dei Leoni agli artisti.

La Camerata Musicale Ligure si è costituita a Imperia nel 1988 sotto la guida di José Scanu. In trent’anni di attività concertistica ha effettuato presso numerose istituzioni italiane ed estere centinaia di concerti con decine di brani in programma comprendenti un vasto

repertorio dal barocco alla musica leggera. Numerosi i premi, tra cui la Medaglia del Bigo (Comune di Genova, 2009) e il riconoscimento di “Ambasciatori della cultura imperiese e italiana nel mondo” (Comune di Imperia, 2013). Ha inciso per la casa discografica Philarmonia il Cd “Rossiniana” con brani rari di Rossini (2002), nel 2008 il Cd “Viaggio in Italia” per la DeVEga edizioni musicali, con l’attore Walter Maestosi, entrambi con varie ristampe.

Nel 2013 in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni di ininterrotta attività artistica ha registrato l’album “Mazzini la chitarra e l’opera” con la prima incisione assoluta dell’unico brano scritto dal patriota e fondatore della Patria, Giuseppe Mazzini. Nei anni 2018 e 2019 ricorrono i trent’anni di carriera dell’Ensemble con una lunga tournée italiana ed estera, assieme a tutti gli artisti che hanno accompagnato a vario titolo il gruppo.

Durante la serata, oltre la Camerata Musicale Ligure, si esibiranno anche I Musici della Riviera Sabine Spath, di origini tedesche che si è dedicata allo studio del mandolino laureandosi presso la Hochschule für Musik Köln, il percussionista e batterista Maurizio Pettigiani e Daniel Ducci, che ha iniziato a suonare il basso all’età di quattordici anni.