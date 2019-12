Concerto del Settantesimo della Corale Alpina Savonese

Sabato 28 dicembre alle ore 21 nell’Oratorio Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla (ex Gesuiti), in via Guidobono, la Corale Alpina Savonese si esibirà nel Concerto del Settantesimo, dedicato agli Amici del Centro Oncologico “Pietro Bianucci”, che svolge un’importantissima attività a favore dei malati oncologici.

La Corale Alpina Savonese dedica frequentemente i propri concerti ad enti o associazioni a sfondo benefico o sociale: quest’anno in occasione del proprio settantesimo ha dedicato tutti i concerti organizzati nell’anno a questa importantissima associazione.

Nel pieno delle festività natalizie la Corale Alpina Savonese festeggia con questo concerto il settantesimo anno di attività, traguardo molto gradito ai coristi. Ciò è stato possibile grazie all’idea iniziale di un intraprendente gruppo di amici appassionati di montagna e canto corale e all’impegno e alla passione di tutti i coristi che in questi settant’anni hanno permesso alla corale di arrivare ad un importantissimo traguardo.

“Pensiamo ai direttori che si sono avvicendati, ai coristi che ne hanno fatto parte, agli amici coristi che sono ‘andati avanti’, alcuni anche in tempi recenti e, perché no, a tutti gli appassionati che ci hanno seguito a Savona e non solo, dandoci gli stimoli e il calore che ci hanno permesso e ci permettono tuttora di portare avanti questa passione”, dice il presidente Massimo Stanzani.

“Per proseguire questo percorso e questa passione occorre inserire nuovi amici in organico. Sono sufficienti un po’ di passione e buona volontà ed essere intonati. Pochi requisiti ma indispensabili per costruirsi un sano passatempo e permettere a realtà come la nostra di poter continuare il loro percorso: passatempo, tradizioni e cultura, per quanto ‘popolare’, che sarebbe un peccato disperdere”, conclude Stanzani.