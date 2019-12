Concerto del coro gospel Yoyful New Orleans

Cultura, iniziative per bambini, musica e spettacoli nel lungo periodo natalizio a Ceriale. Lunedì 30 dicembre alle ore 21 nella Chiesa parrocchiale San Giovanni Battista ed Eugenio si esibirà il coro gospel americano Yoyful New Orleans in un concerto organizzato dalla Cooperativa Diesis di Bagnolo in Piano (RE).

“Dopo il successo delle manifestazioni estive, che hanno portato nella nostra cittadina numerosi ospiti e visitatori, proponiamo un’altra serie di eventi per le festività natalizie all’insegna dell’intrattenimento per le famiglie, grandi e piccini, per tutti i gusti e tutte le età”, dichiarano il sindaco e assessore al Turismo Luigi Romano e l’assessore comunale alle manifestazioni Eugenio Maineri.

“Con questo calendario non possiamo che augurare buone feste a tutti, sperando che ancora una volta sia gradito al pubblico, ai nostri cittadini e a quanti sono presenti a Ceriale per il periodo natalizio”, concludono Romano e Maineri.