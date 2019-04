Concerto del Booridda Acoustic Duo

Venerdì 19 aprile alla Birreria n. 7 ad Albissola Marina si esibisce il Booridda Acoustic Duo.

I Booridda Rolls, rock band attiva dal 2011 in Liguria, esistono anche in versione acustica! Andrea Garbarini (voce e chitarra) e Alberto Pellero (chitarra solista e voce) presentano un repertorio dei grandi classici di cinquant’anni di rock’n’roll in chiave acustica, da Bob Dylan, ai Led Zeppelin, dai Deep Purple ai Foo Fighters, dal rock psichedelico dei Pink Floyd al pop rock degli U2, per un viaggio in punta di piedi, ma non troppo, nelle canzoni che hanno fatto parte della nostra vita.