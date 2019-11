Concerto dei vincitori del Premio Torre della Quarda – sezione Musica da Camera

Sabato 16 novembre alle ore 21 nella Chiesa Sant’Andrea a Savona il Festival Internazionale di Musica darà voce ai vincitori del Premio Torre della Quarda – sezione Musica da Camera con l’interpretazione dell’Ensemble Nuove Musiche, composto dal flautista Filippo Del Noce, dal violinista Massimo Marin e dal pianista Alessandro Marangoni.

In programma una selezione da Près per pianoforte di Stefano Gervasoni (1962), Éolia, pour flûte di Philippe Hurel(1955). A completare il programma il Trio per flauto, violino e pianoforteAllegro ma non troppo, Andante sostenuto, Allegro vivace con spirito) di Nino Rota (1911 – 1979) e il Divertimento sul Don Pasquale di Donizetti di Sebastian August Margaria (1857 – 1904).

Presenta il programma Francesco Bruno del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia – sede di Cremona.