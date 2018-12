Organizzato dall’Associazione Bastia e dalla Parrocchia Santissima Annunziata di Bastia d’Albenga con l’amichevole direzione artistica del soprano Anna Maria Ottazzi, il concerto dei TieniViva Gospel Voices, diretto dal maestro Marcello Ghio, presenterà al pubblico un emozionante crescendo di bellissimi brani della celebre tradizione gospel e spiritual.

Saranno fra l’altro eseguiti Oh freedom (spiritual tradizionale), Wade in the water (spiritual tradizionale), Go down Moses (spiritual tradizionale), Hallelujah (L. Cohen – R. Emerson), Siyahamba (canto africano tradizionale), I will follow Him (F. Pourcel), You raise me up (B. Graham – R. Lovland), Joyful joyful (L.V. Beethoven – M. Warren), Christmas Time is Here (L. Mendelson – V. Guaraldi), My Christmas Tree (J. Williams), Jingle bell rock (B. Helms – M. Ghio), Sleigh ride (L. Anderson – M. Parish), Oh happy day (gospel tradizionale).

L’associazione di promozione sociale TieniViva Gospel Voices è stata costituita ad ottobre 2008 riunendo persone accomunate dalla passione per il canto e provenienti da una lunga esperienza in un altro gruppo corale e strumentale: gli Spiritual Songs, fondati nel 1977 dal sacerdote salesiano don Giuseppe Bettin. Attualmente il coro conta circa 30 elementi ed è completato da una band di quattro musicisti.

Scopo dell’associazione è la diffusione del messaggio di pace, libertà, fratellanza e giustizia attraverso la pratica del canto corale, in particolare i canti spiritual e gospel. Il TieniViva Gospel Voices è ideatore ed organizzatore del “Varazze Vocal” e successivamente di “Gospeling”, manifestazioni estive che hanno avuto partecipazioni importanti quali quelle di Eugenio Finardi, Cheryl Porter, Sybil Smoot, Nehemiah Brown, Mnogaja Leta Quartet, Neri per Caso, Antonella Ruggiero, Cluster. Già nei primi anni di attività il maestro Massimiliano Damerini scrisse e arrangiò parecchi dei brani cantati dal coro.

Dirige i TieniViva Marcello Ghio, già corista e direttore artistico, cresciuto umanamente e musicalmente all’interno del coro di origine dalla sua fondazione nello spirito del gruppo come comunità che sostiene e incoraggia la crescita dei propri membri. Il coro ha 4 album all’attivo come Spiritual Songs. Nel 2010 incide “Aperto” mentre nel 2017 l’album live per i quarant’anni di attività “Spiritual 40”.