Concerto dei Monjoie alla Fortezza di Castlefranco

Appuntamento musicale giovedì 20 alle ore 21,30 alla Fortezza di Castlefranco con il concerto dei Monjoie.

Il gruppo “Monjoie” (pron. Monjwà – grido di battaglia dei cavalieri franchi) si forma nel 1999 con l’obbiettivo di riuscire a fondere le varie suggestioni, musicali e non, che ogni membro apporta, in una “forma canzone” in cui il testo assume particolare importanza.

Il loro genere musicale sfugge a precise catalogazioni: si va da sfumature prog, al rock, a sfumature dark, jazz e folk.

I Monjoie presentano il loro ultimo album “And in thy heart inurn me” (e nel tuo cuore custodisci le mie ceneri).

Basato sulle poesie di William Blake, John Keats e William Wordsworth.

Poesie cantate in inglese e proposte in forma canzone, dove contaminazioni folk, jazz, neo classiche ed elettroniche fluiscono in un’idea art rock.

Formazione:

Voce: Alessandro Brocchi

Chitarre: Valter Rosa

Piano: Davide Baglietto

Tastiere, Basso: Alessandro Mazzitelli

Batteria: Leonardo Saracino

Sax Contralto: Lorenzo Baglietto

In apertura l’esibizione del cantautore savonese Francesco Campidonico, finalista lo scorso anno al Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente “Varigotti Festival”.

L’ingresso è libero.